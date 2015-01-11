Газете «Покровский листок» 15 лет!

Эпоха гласности ударила по Озерску невиданным количеством газет.

С января 1990 года стала выходить первая газета нашего ЗАТО – «Озёрский вестник».

Затем Озерск захлестнуло торнадо свободной прессы:

«Во весь голос», «Пульс Озёрска», «Сад-огород», «Все четыре колеса», «Озёрская панорама», «Камертон», «Камертон-стиль», «Намедни», «МИФИческая правда», «Конкретная газета», «Русскiй мостъ», «Покровский листок», «СЭС-экспресс», «Запретный вестник», «ЗАТО», «Наш город», «Озёрская еженеделька», «Озёрский спорт», «ПРО Маяк», «Спортweekly», «АВТОтест», «Автоэкспертиза», «Озёрская правда», «Весь Озёрск», «Газета Корпорации первых», «Газета Город Озёрск», «Народный фронт», «Школьный компас», «Лапм@.ru», «Выбирай и экономь», «Управдом», «Озерский телеграфъ», «Студенческий проспект», «Единый Озёрск», «За народ! За справедливость!», «За справедливый Озёрск!», «Микрорайон», «Эксперт в Озёрске», «Вестник «Маяка».

Со временем ураган гласности иссяк (как и деньги спонсоров или их политически-экономические притязания). Сколько газет из данного списка существует сегодня – желающие могут посчитать сами.

Об одной из ныне здравствующих газет хотелось бы поговорить особо.

В апреле 2018 года исполняется 15 лет газете православного прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы города Озерска «Покровский листок».

Первый номер приходской газеты вышел на Пасху 2003 года.

Были за прошедшие годы и иные православные миссионерские проекты в информационном пространстве нашего ЗАТО: это и программа ПТО «Видеоканал» – «Свет Господень», и радиопередача ОТРК «Иртяш» – «Своя колокольня», и тематические страницы в газетах «Озерский вестник» и «Единый Озерск». Какие-то из этих проектов оказал краткосрочными, какие-то – более живучими, но сегодня лишь газета «Покровский листок» по-прежнему остается со своим читателем на так называемом миссионерском поле.

За это время «Листок» стал неотъемлемой частью приходской жизни, добрым собеседником не только прихожан Покровского храма, но всех, кому небезразлична жизнь нашего Отечества, жизнь, которая неразрывно связана с Православием.

Задачи, которые ставились перед газетой накануне ее выхода, выполняются и поныне: страницы «Покровского листка» открыты и для проповеди о Христе, и для православного просвещения, и для обсуждения непростых вопросов духовной жизни города.

По-прежнему соблюдаются главные принципы, изначально заложенные при создании этого единственного в своем роде СМИ Озерска: проповедуя Отечество Небесное, не забывать и об Отечестве земном; говоря о проблемах житейских, не нарушать мира душевного; вразумляя заблуждающихся, не считать их грешнее себя.

Как подтвердили в редколлегии, газета намерена и впредь продолжать свою деятельность во Славу Божию и ближним на пользу.

Александр Волынцев