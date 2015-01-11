Сборные США и Финляндии встретятся в финале юниорского ЧМ в Челябинске

Сборные США и Финляндии встретятся в финальном матче Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Челябинске.

В полуфинальных матчах 28 апреля финская команда одолела соперников из Швеции со счётом 2:0. Матч между командами США и Чехии завершился со счётом 4:1 в пользу американцев. Таким образом, 29 апреля Сборные США и Финляндии на льду решат, кому достанутся золотые, а кому – серебряные медали турнира, шведские и чешские хоккеисты поспорят за бронзовые награды.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате выбыла из борьбы за медали в четвертьфинале, проиграв команде США с счётом 1:5.

http://www.chel.aif.ru/sport/hockey/sbornye_ssha_i_finlyandii_vstretyatsya_v_finale_yuniorskogo_chm_v_chelyabinske