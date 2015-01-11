Потребление алкоголя в России за последние 12 лет упало на 40%: Мы стали меньше пить и лучше жить?

Статистика говорит, что все больше наших соотечественников - трезвенники, имеющие лишние деньги в карманах. А как на самом деле с потреблением алкоголя в России?

Хорошая новость: за последние 12 лет потребление алкоголя в России упало на 40%. Об этом рассказали в Минздраве. В ведомстве уверяют, что этому способствовало введение запрета на торговлю алкоголем в ночные часы, а также в образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

А еще у наших людей, оказывается, теперь остается больше свободных денег на руках. Об этом говорят уже данные другого исследования - холдинга «Ромир». После оплаты обязательных расходов - еды, «коммуналки», связи и транспорта - у обычной российской семьи остается в среднем 20 000 руб. Сумма рекордная за последние 10 лет наблюдений. Конечно, тут многое зависит от города. В крупных населенных пунктах обычно доходы у людей выше. В городах-миллионниках у жителей ежемесячно остается 28,9 тыс., в полумиллионниках - 21,7 тыс. руб. В небольших городах - всего 13,2 тыс. руб.

Но в целом россияне стали экономнее, рачительнее в расходах. Еще и пить бросили - вот, видимо, и разбогатели. По крайней мере со стороны это выглядит именно так. Но хотя статистика - вещь упрямая, не стоит делать скоропалительных выводов.

Лукавые цифры

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в рассказы про «стали меньше пить» не верит.

- Я не знаю, какая у Минздрава методика расчета, чтобы получилась такая цифра, - говорит он. - По нашим данным, потребление сократилось максимум на 10%. Да и то потому, что граждан от 18 до 55 лет в России стало меньше. Причем пьют эти люди столько же, сколько 10 лет назад.

А вот общие объемы выпитого действительно уменьшились.

По словам Дробиза, в российской глубинке, где люди живут бедно, до сих пор процветает торговля контрафактом. Кроме того, часть людей из-за того, что официальная водка подорожала, перешли на производство собственного алкоголя. (Забейте в любом интернет-поисковике «Купить самогонный аппарат недорого» - получите массу предложений.) Безусловно, это отразилось на официальных продажах.

- Ни одна из запретительных мер не может уменьшить желания человека выпить, - уверен Дробиз. - А когда у российского человека есть желание, он найдет способ.

С другой стороны, у молодежи выпивать с некоторых пор стало вроде как и немодно. Россияне выбирают здоровый образ жизни - или по крайней мере говорят, что выбирают. По данным опроса ВЦИОМа, 60% граждан следят за питанием, соблюдают диету или стараются употреблять более здоровую пищу. Почти 80% занимаются спортом. Это максимальный показатель за всю историю измерений. Другая причина отказа от алкоголя - социальные сети. Конечно, и сейчас молодежь можно встретить по вечерам с бутылками пива на детских площадках или скамейках в парках. Но некоторые все реже вылезают из виртуального мира.

Денег больше, но они обесценились

Что касается большего количества денег в кошельках - в «Ромире» подтвердили эту информацию. Однако заметили, что хотя денег номинально стало больше, купить на них нынче можно меньше товаров, чем раньше.

Исследователи привели в пример цены на любимое детское лакомство - киндер-сюрприз. При текущей цене на все свободные деньги (20 тысяч руб.) в этом году можно приобрести 315 шоколадных яиц. Даже в прошлом году этот показатель был выше - 346 штук. Но самой высокой покупательской способностью, выраженной в шоколадных яйцах, свободные деньги россиян обладали в благополучные 2012 и 2013 годы. Тогда на все свободные деньги можно было бы покупать по 397 яиц ежемесячно.

https://www.chel.kp.ru/daily/26825.3/3862408/