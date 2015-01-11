В Челябинской области введен особый противопожарный режим (ОПР) – вход и въезд граждан в лес ограничен, нарушителям грозит штраф.

Соответствующее постановление регионального правительства подписано 28 апреля 2018 года.

Вход и въезд в лес ограничен всем, кто не задействован в его охране, защите и воспроизводстве.

При введении ОПР в городах, поселках, садоводческих, огороднических и дачных объединениях, на предприятиях запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере 4-5 тыс., должностным и юридическим лицам – 30-50 тыс. и от 500 тыс. до 1 млн рублей соответственно. Кроме того, в Уголовном кодексе существует три статьи за подобные деяния.

Ранее Минприроды РФ потребовало от губернаторов принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах в период майских праздников. Глава ведомства Сергей Донской напомнил, что несанкционированные палы сухой травы и разведение костров могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.

Министр также уточнил, что особый противопожарный режим подразумевает категорический запрет на разведение костров в лесном массиве, вблизи населенных пунктов и на берегах водоемов. В этот период оперативные группы должны патрулировать территории для выявления виновных в разведении огня в не предназначенных для этого местах.

В целях предотвращения пожаров запрещено бросать в лесу окурки, разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа; оставлять материалы, пропитанные маслом или бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать луч и воспламенить сухую растительность.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vveden-osobyy-protivopozharnyy-rezhim_106136.html