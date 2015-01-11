25 тысяч южноуральцев получат письма от президента РФ

На этой и следующей неделе 25 тысяч южноуральских ветеранов получат персональные поздравления с Днем Победы от президента России, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ФГУП «Почта России».
— В каждом конверте лежит открытка. На ее лицевой стороне старая фотография, которая запечатлела встречу демобилизованных воинов на Белорусском вокзале, — рассказывают на почте. — На обороте — несколько сюжетов. Это военный парад на Красной площади. Женщины во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов. Боец беседует с мальчиком, родителей которого угнали в Германию. Дети, освобожденные из Освенцима. И, конечно, салют Победы.
Если кого-то из ветеранов не окажется дома, послание целый месяц обещают хранить на почте. Если кто-либо переехал в другой регион, его найдут при помощи Пенсионного фонда России. Почтовики обещают, что каждый конверт с изображением Ордена Отечественной войны найдет своего адресата.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3102356/
Ключевые теги: Ветераны, письма от президента, 9 мая.
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