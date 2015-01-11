Кыштым получит 44,5 млн рублей на расселение 2 аварийных домов

Кыштым (Челябинская область) получит 44,5 млн рублей из областной казны на расселение двух аварийных домов – жилищные условия улучшат 87 южноуральцев.

В одном из зданий – по улице Челюскинцев – без права собственности на помещения проживает 46 человек (24 семьи). Для их переселения нужно 27 млн рублей.

В доме по Вайнера, 2 с общей площадью жилых помещений 488,8 кв. метра зарегистрирован 41 человек (13 семей). Дом был построен в 1940 году, в 2015 году – признан аварийным, а в феврале 2016 года в нем произошел пожар, вследствие чего он подлежит расселению в первоочередном порядке. Для этого потребуется 17,5 млн рублей.

«Средства выделяются на строительство нового жилья для переселенцев из домов по улицам Челюскинцев и Вайнера. Администрацией Кыштымского городского округа подготовлен земельный участок общей площадью 8 576 квадратных метров, на котором возможно построить многоквартирный жилой дом», – рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Напомним, в 2018 году на переселение граждан из аварийного жилья направят 1 млрд рублей. Планируется расселить 28 тыс. квадратных метров в восьми муниципальных образованиях.

https://dostup1.ru/society/Kyshtym-poluchit-44-mln-rubley-na-rasselenie-2-avariynyh-domov_106184.html