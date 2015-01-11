В Южноуральске возбуждено уголовное дело по факту обмана пенсионера «лже-целительницей»

Несмотря на многочисленные предупреждения граждан сотрудниками полиции, продолжают выявляться новые факты мошеннических действий.

В дежурную часть МО МВД России «Южноуральский» обратился 76-летний житель города с заявлением о мошенничестве. Пенсионер рассказал полицейским, что на одном из телевизионных каналов увидел объявление о «целительнице», которая якобы помогает избавиться от болезней. Когда он позвонил по указанному номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся помощником «целительницы», и сообщила, что для проведения сеанса необходимо внести денежные средства на указанный ею счет. Мужчина согласился и за несколько «лечебных» сеансов с приобретением амулетов перевел более 200 тысяч рублей. После проведения последнего сеанса пенсионеру предложили оплатить зеркало, разбившееся из-за его «черной энергии». Он отказался и после этого телефон «лже-целительницы» перестал отвечать. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Напомним, что подобный случай произошел в Снежинске, когда семейная пара лишилась 4 миллионов рублей, поверив рекламе аферистов, обещавших исцеление.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Полицейские напоминают гражданам, что необходимо регулярно проводить беседы с пожилыми родственниками, доводя до их сведения информацию о недопустимости проявления доверия к различного рода целителям и экстрасенсам. Не стоит перезванивать по указанным в средствах массовой информации телефонам и платить деньги за сомнительные услуги. Кроме того, необходимо выбирать методы лечения только после консультации со своим врачом. С целью завладения имуществом преступники используют множество схем: продают пенсионерам лекарства-«пустышки», аппараты, которые лечат все болезни, предлагают участвовать в различных «конкурсах» и «лотереях», вымогают деньги для помощи якобы попавшим в беду родственникам.

Существенное отличие мошенничества от других видов преступных деяний заключается в том, что пострадавшая сторона добровольно передает преступнику денежные средства и другие материальные ценности. Подобные действия преступники совершают открыто, но при этом жертву вводят в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. Главное правило, которому нужно следовать, чтобы не

стать жертвой мошенников – не отдавать деньги неизвестным вам людям за сомнительные услуги.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области