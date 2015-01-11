В России поменялись правила техосмотра ТС

В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей – соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 23 апреля.

Документом, в частности, устанавливается ответственность операторов за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства. Напомним, ранее карта ТО не выдавалась водителям, если было обнаружено хоть одно нарушение обязательных требований безопасности. Теперь этот документ может получить любая машина, но с указанием нарушения.

Также изменились условия наказания операторов техосмотра за недобросовестное выполнение обязанностей: теперь операторов будут наказывать за предоставление диагностических карт с положительным вердиктом ТС, не соответствующему требованиям безопасности (ранее существовала ответственность за выдачу карт владельцам неисправных авто).

Законом также уточняется перечень полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере ТО. Эти органы получили право устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. То же касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Как напоминают «Известия», это уже не первое изменение в правилах техосмотра. Так, в феврале 2018 года правительство ужесточило порядок проведения осмотра: помимо знака аварийной остановки у водителя должна быть аптечка. Также вступил в силу запрет на управление машиной при повреждениях или дефектах усилителя руля; при использовании резины с шипами она должна быть установлена на всех четырех колесах; на фары запретили наклеивать пленки, также нельзя устанавливать любые оптические детали.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-pomenyalis-pravila-tehosmotra-TS_106217.html