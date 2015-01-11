Озерские полицейские приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии одного из самых почитаемых праздников в нашей стране - Дня Победы, 4 мая в городе Озерске на площади им. Ленина проведена патриотическая акция "Георгиевская ленточка".

В акции приняли участие сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, воспитанники городского отряда Юных Инспекторов Дорожного движения, Центра патриотического воспитания допризывной молодежи «Звезда», студенты ОТИ НИЯУ МИФИ и представители автошколы ДОСААФ.

Во время проведения мероприятия участники акции вручали автолюбителям - георгиевскую ленту, как символ Великой Победы и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, как благодарность людям, отдавшим все для фронта, как символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

Сотрудники Госавтоиспекции и воспитанники отрядов ЮИД, в свою очередь, напоминали участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдения Правил дорожного движения, с пожеланиями доброго пути, вручали буклеты и агитационные листовки.