Новости службы спасения

06 мая 2018 в 16.07 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с просьбой вскрыть дверь квартиры ее бывшего мужа, который двое суток не отвечает на звонки и стук в дверь.
На место происшествия (ул. Уральская) выехали спасатели и полицейские. Спасатели вскрыли дверь квартиры при помощи слесарного инструмента. В квартире обнаружили тело хозяина (1976 г.р.) без признаков жизни. Тело передали представителям УВД.
Ключевые теги: служба спасения, происшествие, гибель.
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