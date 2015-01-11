Новости службы спасения

06 мая 2018 в 16.07 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с просьбой вскрыть дверь квартиры ее бывшего мужа, который двое суток не отвечает на звонки и стук в дверь.

На место происшествия (ул. Уральская) выехали спасатели и полицейские. Спасатели вскрыли дверь квартиры при помощи слесарного инструмента. В квартире обнаружили тело хозяина (1976 г.р.) без признаков жизни. Тело передали представителям УВД.