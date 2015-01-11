Госавтоинспекция сообщает о перекрытии движения

В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных «Дню Победы», 9 мая будет ограничено движение автотранспорта по проспекту Ленина и площади им. Ленина, площади им. Броховича, сквере Логинова и по улице Лермонтова.

Отдел ГИБДД обращается к горожанам и гостям города с просьбой убрать личный транспорт от указанных мест проведения мероприятий, а также во дворовых территориях домов №60,62,64 по пр. Ленина, и домов №37 по пр. Победы во избежание эвакуации ваших транспортных средств.

Будет перекрыто движение: с 8.00 до 14.00 на пр. Ленина (от перекрестка пр. Ленина - ул. Матросова до перекрестка пр. Ленина – ул. Менделеева); с 17.00 до 20.00 на площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш; с 19.00 до 23.00 на ул. Блюхера (от перекрестка ул. Блюхера – ул. Строительная до перекрестка ул. Блюхера – ул. Набережная);

на ул. Уральская (от перекрестка ул. Уральская - ул. Советская до ул. Ленинградская);

на ул. Ленинградская (от ул. Космонавтов до ул. Строительная).

Уважаемые водители!

Будьте предельно внимательными, заранее выбирайте альтернативные маршруты движения, строго выполняйте предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск