Следственный отдел ищет пострадавших работников ООО «Регион-Строй»

Один из приоритетов в работе следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК РФ по Челябинской области - отстаивание конституционных трудовых прав граждан. О двух громких уголовных делах в этой сфере рассказал следователь по особо важным делам следственного отдела Денис Миролюбов.

- Первое уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора завода «Атомспецмаш» гражданина Д. В рамках расследования было установлено, что за период с января 2015 года по август 2016 года 23 работникам не в полном объеме выплачивалась заработная плата общей суммой 5,5 млн рублей. Директор при этом направлял денежные средства, поступавшие на расчетный счет предприятия, на личные нужды и кредитование убыточной деятельности возглавляемого им завода. В августе 2016 года в отношении «Атомспецмаша» была начата процедура банкротства и назначен конкурсный управляющий.

По ходатайству следствия судом был наложен арест на имущество гражданина Д. общей суммой 28 млн рублей. В настоящий момент дело направлено для рассмотрения мировому судье. В случае признания вины подсудимого право на возмещение ущерба пострадавших будет реализовано посредством продажи арестованного имущества.

- Другое уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Регион-Строй» гражданина Г. Именно в эту компанию был переведен весь коллектив ЗАО «УМПК» в 2015 году. Потерпевшими по делу является более 170 человек. Объем ущерба составил более 9 млн рублей. Наложен арест на имущество самого предприятия, а также его директора. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственный отдел обращается к жителям Озерского городского округа и других населенных пунктов с просьбой откликнуться или помочь установить местонахождение 16 бывших работников ООО «Регионстрой», потерпевших по данному уголовному делу. Информацию следует сообщить по адресу: Озерск, ул. Пушкина 3-а, следственный отдел по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области, тел. (35130) 2-35-22, адрес электронной почты: sk_raion27@74.sledcom.ru.

Бывшие работники Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Регион-Строй» - потерпевшие по уголовному делу:

1. БАЙГУСКАРОВ АНАТОЛИЙ ВАЛИШЕВИЧ;

2. ВИХЛЯЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ;

3. КАЗЕЕВ РАФИК РАЖАПОВИЧ;

4. КИПРИЯНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ;

5. КРЕМЕНЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ;

6. ЛЕЩЕНКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ;

7. ПЛЕШАЧКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ;

8. ПОТАПОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ;

9. РАХМАТУЛЛИН ФАУКАТ КИРАМАТОВИЧ;

10. СЕКАЧЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ;

11. СТАХЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ;

12. ТУМАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА;

13. ФАТКУЛЛИН ДАНИС ВАКИЛОВИЧ;

14. ЧЕРНОСКУТОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ;

15. ИЛЬИНЫХ КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА;

16. Родственники ЗУБОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35810/