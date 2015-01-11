Южноуральские журналисты пострадали во время митинга 5 мая

В Челябинске разгорается скандал по поводу нападения на журналистов. Двое представителей информагентств пострадали во время несанкционированного митинга в центре города 5 мая, работая по заданию редакции.

В Сети появилось видео, где сотрудник Ура.ру Вадим Ахметов фотографирует митинг. В это время его сзади бьет по лицу неизвестный в штатском, а потом другие в гражданской одежде вежливо, но настойчиво отводят в сторону. Кто были эти люди, Союз журналистов Челябинской области попросил узнать у руководителя южноуральской полиции. Генералу Сергееву направлен официальный запрос. Тем временем, поскольку подобные акции проходили по всей стране, свою позицию озвучил и руководитель Союза журналистов Владимир Соловьев.

“Сейчас мы занимаемся тем, что разбираемся в ситуации, которая произошла в субботу. По всем случаям задержания журналистов и нанесения журналистам телесных повреждений мы будем разбираться. Сейчас готовим бумаги в соответствующие органы, в том числе МВД”, – информирует Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.

Журналисты Челябинска решительно встали на защиту своих коллег. Подчеркивают: на митинге работали профессионалы, которые четко знают, как вести себя в подобных ситуациях.

“Со стороны журналистов все было сделано правильно, а вот сотрудников полиции нужно проверить, в том числе и представителям следственного комитета, на предмет воспрепятствования деятельности журналистов, так и провести с ними какую-то работу”, – говорит Марина Малкова, обозреватель информагентства.

Представители СМИ уверены: общественный порядок надо защищать, но вот стоит ли это делать с возможным превышением своих должностных полномочий? Кстати, в эти дни в обществе активно обсуждают фразу Владимира Путина на инаугурации про “дремучее охранительство”. Многие стали спорить, что имел в виду Президент. Но, может, это как раз такой случай?

https://www.cheltv.ru/yuzhnouralskie-zhurnalisty-postradali-vo-vremya-mitinga-5-maya/