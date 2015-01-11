В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек

Более 10 млн человек приняли в этом году участие в акции «Бессмертный полк» по всей России, сообщил сайт МВД.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 400 000 человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее МВД сообщило, что только в Москве в шествии «Бессмертный полк» участвовали более миллиона человек.

Оба показателя стали рекордными для акции, проводящейся на государственном уровне с 2015 г. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» участвовали 7,8 млн человек по России и 850 000 - в Москве.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/05/09/769003-polk#%2Fgalleries%2F140737494015672%2Fnormal%2F3