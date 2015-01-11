«Курочка Ряба» — птичка перелетная!

Озерский театр кукол отправляется на VI Международный фестиваль театров кукол «Рабочая лошадка». Путь его лежит в самый солнечный и гостеприимный город республики Татарстан – Набережные Челны!

«Золотой петушок» – любимец этого фестиваля, принимает в нем участие ежегодно. В афише перебывали многие его спектакли, а коллеги из набережночелнинского театра кукол приезжали в Озерск с ответным визитом, и даже более того. Несколько лет назад Озерский театр кукол даже «увел» из этого театра замечательную актрису – Регину Филимонцеву, а вскоре она нашла здесь, в труппе «Золотого петушка», свое счастье и судьбу.

В программе фестиваля принимают участие самые кассовые спектакли театров страны – «рабочие лошадки». Отсюда и название. Ежегодно в Набережные Челны приезжают до 20 театральных коллективов со всей страны. В этом году в афише значатся Махачкала, Ереван, Сургут, Тула, Вологда, Самара и другие города России. Озерск представит премьеру уходящего, 66-го театрального сезона – спектакль «Курочка Ряба».

Понятие «кассовый спектакль» подходит к этой красивой, матерински нежной, озорной постановке Дмитрия Ерохина более чем. С первых показов в декабре 2017 года зрители, и большие, и маленькие, приняли «Курочку Рябу» с большим интересом, радостью и любовью. Малыши сразу проникаются доверием к обаятельной, ласковой Светлане Трофимовой-Ерохиной, которая рассказывает любимую сказку в образе милой тетеньки-библиотекаря. Родители с улыбкой узнавания встречают в спектакле сцены-отсылки к известной компьютерной игре 90х, той самой, где волк ловил падающие яйца корзинкой…

В Озерске свою жизнеспособность и кассовый успех этот спектакль уже проявил, теперь самое время выходить на общероссийскую арену. «Курочка Ряба» заявлена сразу на несколько театральных фестивалей, поездка в Набережные Челны – его первый выход в свет!