Традиционная еженедельная афиша самых интересных событий!

Как же приятно и увлекательно открывать для себя что-то новое!

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Самые интересные события Озёрского городского округа, Кыштыма, Миасса, Челябинска и Екатеринбурга в этот уикенд.

Озёрск

11 мая, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Обыкновенное чудо»(14+)

12 мая, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: 6-ой тур 2-3 группа «Пирамида свободная».

12 мая, 11-00

Театр кукол: «Сказка про Василису Премудрую».

12 мая, 17-00

ДК «Маяк»: большой концертный проект «Танцевальный континент». Более 200 взрослых и юных участников!

12 мая, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: церемония закрытия творческого сезона «Юбилейное предвкушение»(14+)

13 мая, регистрация с 9-00

Кск «Лидер»: водное поло. В программе праздника так же заплывы на установление рекордов города в эстафетном плавании 4х200 вольным стилем и 4х50 комбинированная.

13 мая, 11-00

Театр кукол: «Сказка о глупом мышонке»

13 мая, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Иван да Марья»(5+)

13 мая, 15-00

Точка роста: мастер-класс по вязанию «Плюшевые носочки»

13 мая, 15-00

Центральная городская библиотека: открытие выставки памяти озерского художника Бориса Сергеевича Кондрашова. 14 мая исполнится 10 лет со дня смерти талантливого художника и вокалиста. Приглашаем всех, кто знал Бориса Сергеевича, встретиться, поговорить, вспомнить…

П.Татыш

12 мая, 15-00

ДК им.А.С.Пушкина: танцевальное, театрализованное представление "Диадема капризной принцессы" с участием хореографического коллектива "Созвездие", лауреата Международный танцевального Конкурса- фестиваля «Весеннее пробуждение» г.Казань, а также с участием школы боевых искусств "Золотой Дракон"(3+)

Кыштым

12 мая, 16-00

Народный дом: концерт кавер-группы "ВИКСАЖ". В программе прозвучат хиты 80-х и 90-х г.

Миасс

Все выходные

Глк «Солнечная долина»: ога-ретрит с Саджи. Йога-ретрит это:

Это незабываемые дни, наполненные благостной атмосферой и йога практиками.

Это вкусная вегетарианская кухня и духовные посиделки в кругу союзников.

Это полный заряд энергией на год вперед и всего за несколько дней!

Челябинск

Все выходные

Государственный исторический музей Южного Урала: Экспозиция «Война глазами очевидцев: плакаты и фронтовые письма» — это взгляд на войну глазами профессиональных пропагандистов, художников и поэтов.

Трк «Гагарин»: масштабная интерактивная выставка роботов и современных технологий "Эвороботикс" общей площадью 1200 кв.м.

12-13 мая

ЛА «Трактор»: Чемпионат России по ММА-2018. Специальный гость: Хабиб Нурмагмедов.

Екатеринбург

Все выходные

Ельцин-центр: выставка комиксов «Муми-тролль и комета». В 1954 году Туве Янссон приняла предложение крупнейшей на тот момент газеты в мире, лондонской Evening News, начать публикацию авторских комиксов о муми-троллях. Их читали 20 миллионов человек ежедневно более чем в 40 странах на протяжении 20 лет.

11 и 13 мая

Библиотека им.Белинского: ретроспективный показ на большом видеоэкране лучших киноработ французской актрисы русского происхождения, писательницы и музы Владимира Высоцкого, в честь ее 80-летия.

12 мая, с 10-00

Музей истории Екатеринбурга: фестиваль-ярмарка Night Bazar.

Ярмарка Night Bazar соберет мастеров по работе с натуральными и аутентичными материалами. Это экологичная и этническая одежда, аксессуары из живых растений, украшения из шерсти, дерева и натуральных камней, уникальные предметы интерьера, игрушки.

13 мая, с 11-00

Музей изобразительных искусств: можно будет совершенно свободно осмотреть все постоянные выставки, включая Каслинское литье и знаменитый чугунный павильон.

Александра Лебедева