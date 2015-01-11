Студенты Южного Урала могут обратиться за помощью по горячей линии

В регионе открывается колл-центр в поддержку учащейся молодежи.
Специалисты готовы ответить на любые вопросы студентов, а также принять жалобы на нарушения закона сотрудниками вузов и ссузов, предоставить информацию о наличии госаккредитации учебных заведений. Горячую линию запускает Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд».
— Мы готовы оказать юридическую, психологическую, социальную помощь студентам. А также помочь образовательным организациям при ЧС, в том числе опасном для жизни поведении одногруппников, преподавателей, — рассказали в челябинском отделении Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Телефоны горячей линии: 8-922-744-81-12. Звонки принимаются ежедневно с 14 до 17 часов.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3113170/
Ключевые теги: Студенчество, телефон доверия, колл-центр.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать