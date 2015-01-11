Студенты Южного Урала могут обратиться за помощью по горячей линии

В регионе открывается колл-центр в поддержку учащейся молодежи.

Специалисты готовы ответить на любые вопросы студентов, а также принять жалобы на нарушения закона сотрудниками вузов и ссузов, предоставить информацию о наличии госаккредитации учебных заведений. Горячую линию запускает Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд».

— Мы готовы оказать юридическую, психологическую, социальную помощь студентам. А также помочь образовательным организациям при ЧС, в том числе опасном для жизни поведении одногруппников, преподавателей, — рассказали в челябинском отделении Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Телефоны горячей линии: 8-922-744-81-12. Звонки принимаются ежедневно с 14 до 17 часов.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3113170/