Медиаторов и сапожников освободят от налогов на доходы на Южном Урале

Южноуральские депутаты расширят список «безналоговой» деятельности для самозанятых граждан, сообщили в пресс-службе областного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В настоящее время от уплаты налогов на федеральном уровне освобождаются репетиторы, специалисты по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства и присмотру за стариками, старше 80 лет. Для этого физлица должны уведомить налоговый орган об осуществлении такой деятельности.

Теперь депутаты Законодательного собрания Челябинской области, изучив опыт других регионов России, намерены расширить перечень новыми видами деятельности. В частности они обратили внимание на услуги по ремонту одежды, спортивного и туристического оборудования, прочих бытовых изделий, настройке музыкальных инструментов и услуги по медиации.

«В ближайшее время виды деятельности, доходы от которых подлежат освобождению от налогообложения, будут окончательно определены и направлены для одобрения в Законодательное собрание. Предприниматели могут прислать нам свои предложения до 16 мая», - отметила руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ЧОО «Опоры России» Юлия Пикельная.

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