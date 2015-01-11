Дорожники призывают водителей сообщать о пожарах вдоль федеральных трасс

Южноуральские дорожники обращаются к водителям с призывом оперативно сообщать о природных пожарах вдоль федеральных трасс.
«В связи с обильным горением полей и лесов вдоль федеральных дорог в Челябинской области обращаемся к водителям с просьбой о своевременном информировании диспетчерской службы ФКУ Упрдор "Южный Урал" об очагах возгорания. Круглосуточный номер диспетчерской 8 (351) 266-65-63», – говорится в сообщении управления.+
В Упрдор уточнили, что службы подрядных организаций выполнили необходимые превентивные меры по недопущению распространения огня на дорогу, однако стихия всегда непредсказуема. Оперативное информирование позволит максимально быстро и полно реагировать в экстренных ситуациях.
Напомним, в ближайшие трое суток, 15-17 мая, в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).
https://dostup1.ru
Ключевые теги: Областные дороги, пожары, водители, бдительность.
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