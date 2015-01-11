Чемпионат Челябинской Области 2018 по волейболу

Финальный этап
Мужчины
г.Озерск
День приезда – 17.05.18г
Мандатная комиссия – 17.05.18г. в 12.00
19.05.18
(КСК «Лидер»)
10.00 Красноармейский р-н - Еткульский р-н
11.30 А5-В5 (9-10 место)
13.00А4-В4(7-8 место)
14.30 А3-В3(5-6 место)
16.00 А1-В2 (полуфинал)
17.30 В1-А2(полуфинал)
20.05.18
(КСК «Лидер»)
10.00 Проигравшие А1В2 - В1А2 ( финал3-4 место)
11.30 Победители А1В2 - В1А2 (финал1-2 место)
КСК «Лидер», г. Озерск , ул. Октябрьская, 9
СК «Дельфин», г.Озерск , ул. Кирова,21
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