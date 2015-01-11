На Южном Урале пройдет фестиваль близнецов

Двойняшки, тройняшки, в общем, близнецы встретятся в Златоусте в парке «Крылатко» 26 мая. Такой необычные фестиваль проходит в Челябинской области впервые.

Организаторы уже объявили прием заявок от самых одаренных близняшек Южного Урала. Им предстоит продемонстрировать свои таланты и принять участие в конкурсах. Победителей в нескольких номинациях выберет жюри.

— Праздник продлится весь день. Гостей ждет интересная развлекательная программа, театральное представление, танцы и, конечно, парад близнецов, — рассказали организаторы областного фестиваля «Двойное счастье».

В мероприятии могут принять участи двойняшки, тройняшки и даже четверняшки похожие друг на друга, как две капли воды. Возрастных ограничений нет.

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