В Екатеринбурге очередь на получение американской визы увеличилась до 300 дней

Очередь на собеседование для получения туристического разрешения на въезд в США в Екатеринбурге и Москве увеличилась до 300 дней.

Представители американской дипмиссии для оформления документов советуют россиянам обращаться в посольства Штатов в других странах.

Долгое оформление виз в Соединенные Штаты связывают с численным сокращением дипмиссии в России. По словам пресс-секретаря посольства США в РФ Андреа Калан, сотрудники дипмиссии постоянно работают «над оптимизацией визовых процессов», следовательно, время очереди может сокращаться. «Могу заверить, что наш консульский отдел прикладывает максимум усилий для оформления виз всем россиянам, которые хотят посетить США. Среди прочего приоритет отдается студентам, которые должны поехать в США, чтобы начать обучение по своим академическим программам», — цитируют «Известия» Калан.

По словам представителя американского посольства, россияне, которым срочно нужно попасть в Штаты, могут обратиться в посольства США в других странах. «Российские граждане, как и граждане любой другой страны, могут подать заявление на визу в другие наши посольства и консульства по всему миру», — подчеркнула Калан. Самым популярным направлением являются страны Закавказья и Прибалтики. Время очереди в Баку составляет восемь дней, в Ереване — девять, в Тбилиси — 35 дней. Ожидание в Вильнюсе может занять шесть дней, в Таллине — два, в Риге — один. Специалисты отмечают, что время на получение американской визы для людей, не имеющих гражданства этих стран, может быть дольше, но все же быстрее, чем в диппредставительствах США в России.

Ранее в МИД России заявили, что официальный срок ожидания собеседования на получение визы с 85 дней увеличился до 250, напоминает «Федеральное агентство новостей». Российские дипломаты полагают, что такая визовая политика Вашингтона выстраивается преднамеренно, чтобы создать рычаг давления. «Там целенаправленно отыгрываются на российских гражданах за независимый курс РФ на международной арене», — подчеркнули в МИД РФ.

https://ura.news/news/1052335097