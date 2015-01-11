Выпускников вузов будут распределять по рабочим местам в обязательном порядке?

Госдума готовится представить законопроект «О первом рабочем месте». Он будет рассмотрен в осеннюю сессию одним из первых.

Один из инициаторов законопроекта - депутат от «Единой России» Андрей Исаев - уверен, что закон будет принят.

Предполагается, что, если государство или организация оплачивают обучение студента, то они должны предоставить выпускнику работу по профилю. Молодой специалист сможет отказаться от должности, только если вернёт деньги, потраченные на его обучение.

Договор будет заключаться с каждым «бесплатно» обучающимся студентом, то есть бюджетником или принятому по «целевому» набору.

По мнению законодателей, распределение необходимо будущим врачам, учителям, деятелям культуры и некоторым категориям госслужащих.

Вице-премьер Ольга Голодец не поддержала глобальное возвращение «советского опыта», так как, по её мнению, есть более эффективные способы приведения в соответствие рынка образования рынку труда».

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