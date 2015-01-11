Челябинск примет первый съезд православной молодёжи УрФО

Первый съезд православной молодёжи Уральского федерального округа состоится в Челябинске 18−20 мая.

Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, для юношей и девушек запланированы лекции и тренинги по формированию команды. Кроме того, участники съезда проведут презентации и защиту проектов в области молодежного служения. В программе форума предусмотрена встреча делегатов съезда с Героем Советского Союза иноком Киприаном (Бурковым). Делегаты посетят богослужение и примут участие в общегородском крестном ходе.

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