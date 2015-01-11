В Челябинске врачи скорой помощи посоревнуются в мастерстве

Фельдшеры бригад скорой помощи соберутся на конкурс профмастерства.
Подобный конкурс для южноуральских медиков организован впервые. Но работники бригад скорой помощи активно откликнулись на предложение министерства и быстро сформировали команды для участия в конкурсе. 11 команд из Челябинска, Копейска, Коркино, Златоуста, Миасса, Магнитогорска, Сатки, Варны, Карталов, Чесмы и Озерска будут соревноваться в профессионализме и оперативности оказания неотложной помощи.
«Участникам предстоит пройти одно теоретическое испытание и три практических: сортировка пострадавших, медицинская эвакуация и сердечно-легочная реанимация. «Пациентами» фельдшеров станут учебные манекены. Жюри конкурса будет оценивать как правильность выполнения заданий, так и знание нюансов и временные затраты», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава. Наградой победителям станут дипломы и памятные призы.
http://www.chel.aif.ru/society/v_chelyabinske_vrachi_skoroy_pomoshchi_posorevnuyutsya_v_masterstve
Ключевые теги: Конкурс, медики, Челябинск, фельдшеры скорой помощи.
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