Дети-сироты Челябинской области получат в этом году 736 квартир

Почти 700 миллионов рублей в 2018 году потратит Челябинская область на обеспечение детей-сирот жильем, причем большая часть этих денег – бюджет региона

Хотя и федеральные средства здесь тоже присутствуют. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский особо отметил, что жилые помещения для этой категории граждан должны быть хорошими.

По словам главы региона, важно результативно реализовать эти средства из бюджета области и страны, и главам городов надлежит освоить все, что выделено. И квартиры должны быть благоустроенными, чтобы в них можно было жить с комфортом.

Предполагается, что новоселье смогут справить 736 сирот, но в очереди стоят более трех тысяч.

http://u74.ru/news/obshhestvo/deti-siroty-chelabinskoj-oblasti-poluchat-v-etom-godu-736-kvartir-24709.html