Челябинскому вузу отказали в государственной аккредитации

Челябинский многопрофильный институт получил отказ в государственной аккредитации. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте Рособрнадзора.

Приказ за номером 617 был издан 15 мая. Согласно ему, вузу отказано в государственной аккредитации по направлению «Экономика и управление».

Как следует из документа, ранее Рособрнадзор проводил аккредитационную экспертизу этого вуза. Она была назначена в марте.

В самом вузе пока не прокомментировали ситуацию.

Челябинский многопрофильный институт был создан в 2007 году. На сегодняшний день единственное направление бакалавриата, по которому он обучает, — это «Менеджмент». Аккредитацию по этому направлению вуз прошёл в 2011 году.

https://regnum.ru/news/2416814.html