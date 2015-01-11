Новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков при осуществлении денежных расчётов с 1 июля 2018 года.

27 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями указанного Федерального закона на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года обязаны перейти:

• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

• Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляющие розничную торговлю и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов (вендинг) и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчётах в налоговые органы через оператора фискальных данных (далее – ОФД), выбрать которого налогоплательщик может самостоятельно, заключив с ним договор.

Получите налоговый вычет: 18 000 ₽ за каждую кассу.

В соответствии с Федеральным законом № 349-ФЗ индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить расходы на приобретение ККТ из суммы налога при соблюдении определенных условий. Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 000 рублей на каждую единицу ККТ, при условии её регистрации в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Для использования права на налоговый вычет, плательщики ЕНВД предоставляют в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию, а налогоплательщики, применяющие ПСН - уведомление об уменьшении суммы налога в связи с приобретением ККТ.

Следует также отметить, что в расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ, услуг ОФД и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом № 54-ФЗ.

Для бизнесменов, по-прежнему, есть ситуации, когда ККТ при наличных расчётах и (или) расчёты с использованием электронных средств платежа можно не использовать, либо применять ККТ без обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы через ОФД (п.3 ст.2 Федерального закона №54-ФЗ). В связи с этим Законодательным Собранием Челябинской области утверждены 2 перечня от 26.01.2017 № 799 и № 800 (в ред. от 30.03.2017).

В случае возникновения вопросов можно обратиться к сотрудникам Межрайонной ИНФС России №3 по Челябинской области Арамян Сусанне Альфредовне и Григоренко Владиславе Владиславовне по телефонам: (35130) 4-91-54, +79292353569 или получить более подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.