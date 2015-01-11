По инициативе Андрея Комарова в Озерске пройдет День славянской письменности и культуры

В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, 27 мая в Озерске отпразднуют День славянской письменности и культуры. Всего в праздничной программе примут участие порядка 1000 детей и подростков из Озерска.

— Второй год подряд Группа ЧТПЗ реализует в Озерске благотворительную программу «Росток», направленную на духовно-нравственное воспитание молодежи. В апреле этого года мы заключили соглашение с Администрацией Озерска о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты, а также организации целого комплекса социально значимых мероприятий, одним из которых является День славянской письменности и культуры. В этот день специально для озерчан подготовлена культурно-досуговая программа, организованная на нескольких городских площадках. Уверен, что наш праздник станет для жителей Озерска одним из основных городских мероприятий, — комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Празднование начнется с крестного хода от храма Покрова Пресвятой Богородицы с участием духовенства и прихожан и продолжится в рамках концертной программы, участниками которой станут творческие коллективы Культурно-досугового центра города Озерска. В этот же день на территории храмового комплекса для детей и взрослых состоятся такие мероприятия, как игра-путешествие «Аз и Буки не знают скуки», выставка народных промыслов «Уральская мастеровая» с участием мастеров-прикладников из Озерска, Кыштыма и Миасса, а также творческие конкурсы и мастер-классы.

Помимо этого, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в ДК «Строитель» пройдет II фестиваль хорового искусства «От чистого истока» с участием творческих коллективов Озерска. Специальными гостями программы станут ученики Детской школы вокального искусства, созданной при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки благодаря поддержке Группы ЧТПЗ. Юные артисты выступят перед озерчанами в обновленном составе, исполнив несколько музыкальных композиций из мюзикла «Посмотри, как я летаю!».

День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В течение 2018 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рамках благотворительной программы «Росток» планируется провести комплекс социально-культурных мероприятий: организация работы Центра духовно-творческого развития при Храме Покрова Пресвятой Богородицы, проведение масштабного образовательного проекта «Территория добра и детства» и Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды», а также организация паломнических экскурсий для детей Озерска. Кроме того, для творческой и активной молодежи города планируется учредить гранты в области культуры, искусства и образования. По предварительным подсчетам, в течение года зрителями и участниками масштабной программы благотворительных мероприятий станут порядка 5000 жителей Озерска.