Сотрудники озерской полиции провели акцию «Зарядка со стражем правопорядка»

17 мая ученики начальных классов озерских школ 24 и 36 были приятно удивлены встрече с сотрудниками полиции на уроках физкультуры.

Кандидат в мастера спорта по дзюдо старший лейтенант внутренней службы Сергей Комаров и председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин провели для детей утреннюю зарядку, состоящую из комплекса упражнений, которые делают курсанты ВУЗов МВД России, направленную на разогрев мышц и дающую бодрый заряд на весь день.

Акция «Зарядка со стражем правопорядка», приуроченная к празднованию 300-летия российской полиции, направлена на пропаганду здорового образа жизни, воспитания у детей и молодежи положительного отношения к спорту и интереса к службе в полиции.

Школьники с удовольствием провели зарядку с сотрудниками полиции, старательно повторяя весь комплекс упражнений, стремились все делать качественно.

По завершению мероприятия полицейские пожелали детям здоровья, успехов в учебе и занятии спортом. Зарядка со стражем правопорядка завершилась дружными овациями.