НЛО без крыльев летало быстрее самолета

Над Чебаркулем зафиксирован неопознанный летающий объект.

В районе регистрационной палаты города местные жители увидели серебристый неопознанный объект (НЛО), по форме напоминающий сигару. Объект был без крыльев, двигался на большой высоте со скоростью в 2-3 раза быстрее обычного самолёта.

Из НЛО вылетел яркий желто-оранжевый шар, затем появился ещё один. Эти шары начали стремительно перемещаться в разных направлениях.Вскоре они исчезли. На небе остался рисунок из перьевых облаков.+

Стоит напомнить, что именно в озеро Чебаркуль в 2013 году упал самый большой осколок челябинского метеорита, который взорвался на большой высоте. Мощность взрыва в разы превышала мощность атомного взрыва над Хиросимой в 1945 году.

https://lentachel.ru/news/2018/05/18/nlo-bez-krylev-letalo-bystree-samoleta.html