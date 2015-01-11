Праздник туриста. Челябинскую область ждет череда летних фестивалей

Открывать сезон летних фестивалей в Челябинской области будет «Уральская кислица», она пройдет с 30 мая по 2 июня в Сатке.

Специалисты регионального центра развития туризма уточнили, что в насыщенном календаре событий каждый сможет найти для себя интересный праздник. Причем каждое мероприятие не потребует от южноуральцев больших расходов.

«Основные затраты, по сути, на дорогу и питание, проживание возможно и в палаточном лагере бесплатно. Фестивали в основном проводят государственные и муниципальные учреждения, у них нет цели получить коммерческую прибыль», — рассказал Дмитрий Столбов, директор ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области».

В июне южноуральцы смогут посетить девять фестивалей: 3 июня поклонники казачьей культуры встретятся на «Злата-горке» в Златоусте, 6 июня в рамках проекта «Люди Слюдяной горы» открывается «музейная» тропа в Слюдоруднике, 9-11 июня — фестиваль водного туризма «Айские притесы» в Саткинском районе, 11 июня — историческая реконструкция «Пламя Аркаима», 12 июня — «Русский хоровод» в Кыштыме, 15-17 июня — Ильменский фестиваль, в эти же дни рыбаков приглашают на фестиваль «Голавль» в поселок Верхняя Лука, 22-24 июня — Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в селе Демарино.

На июль намечено два фестиваля: 7 июля — «На Ивана, на Купалу» в Аркаиме, и с 19 по 22 июля в Златоусте пройдет новый фестиваль деревянной скульптуры «Уральский характер», а также знаменитый Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия. Последний месяц лета с 4-го по 5-е число примет ярмарку «На рудниках» в Слюдоруднике, а 18 августа в «Аркаиме» пройдет фестиваль народной кухни «Августовские Спасы».

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