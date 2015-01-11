«Автобус». Профилактическое мероприятие от ГИБДД

С 21 по 28 мая на территории Озерского городского округа будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Целью мероприятия является устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием общественного пассажирского транспорта, профилактики ДТП по вине автотранспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижения тяжести их последствий.

В 2018 года на территории Челябинской области зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, в которых ранено 96 человек и 5 человек погибли.

Как правило, указанные происшествия характеризуются высокой тяжестью последствий и вызывают широкий общественный резонанс.

В рамках мероприятия сотрудниками Отдела ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск особое внимание будет уделяться автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований законодательства, соблюдению режима труда и отдыха водителей автобусов, а также фактам нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, в том числе при организованной перевозке групп детей и перевозке людей.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!