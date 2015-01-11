Сводка аварийности от ГИБДД за последние две недели

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ

с 7 по 20 мая 2018 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 7 по 20 мая 2018 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 9 дорожно – транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек и 1 человек погиб.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 334 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 6 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

11 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

3 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам;

8 пешеходов нарушили Правила дорожного движения;

5 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

14 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 5 лиц по подозрению в совершении преступлений, из них 4 по ст. 264.1 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения!

Обращаем Ваше внимание на то, что на территории всей Челябинской области проходит I этап профилактического мероприятия «Внимание дети!».

Отдел ГИБДД УМВД России г. Озерск напоминает водителям правила перевозки детей в салоне автомобиля:

1. Дети в возрасте от 0 до 7 лет независимо от их места расположения в салоне (на заднем, на переднем сиденье) должны перевозиться только с использованием детского удерживающего устройства.

2. На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование детского удерживающего устройства до достижения ребенком 12-ти летнего возраста.

3. Детей, которым исполнилось 7 лет, допускается перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля и в кабине грузового без использования автокресел и каких-либо иных средств, но ребенок должен быть пристегнут штатным ремнем безопасности.

4. Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла и в кузове грузовых автомобилей с бортовой платформой.

Ответственность водителя за нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусмотрена статьей 12.23 КоАП РФ, а именно - наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.

ОГИБДД УМВД России г. Озерск напоминает водителям, сомневающимся в необходимости детского автокресла и игнорирующих законное требование об использовании специальных удерживающих устройств: экономить можно на чем угодно, но только не на детской безопасности!

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко