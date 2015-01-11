Итоги профилактического мероприятиия «Мотоциклист»

С 18 по 20 мая 2018 года сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведено профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Цель данного мероприятия - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, пресечения нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств в период начала эксплуатации мототранспорта.

В мероприятии приняли участие дружинники добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты». С их участием за время мероприятия сотрудниками ДПС было проверено около 40 водителей, управляющих мототранспортом, проведены беседы с каждым водителем, дружинники раздали мотоводителям памятки о правилах управления мототранспортом. В итоге, было выявлено и привлечено к административной ответственности 9 водителей мототранспорта, за нарушения, предусмотренные ч.1 ст.12.7 КоАП РФ - управление транспортам средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством; ч.1. ст.12.1 КоАП РФ - управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке; ч.2 ст.12.37 КоАП РФ - управление транспортным средством без обязательного страхования своей гражданской ответственности. Ст. 12.6 КоАП РФ – управление мототранспортом без мотошлема.

Не обошлось в период мероприятия и без водителей, управляющих мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения, их оказалось 2.

Наказания по данным административным правонарушениям предусмотрено:

ч.1 ст.12.7 КоАП РФ - наложение административного штрафа в размере от 5000 рублей до 15000 рублей;

ст.12.1 КоАП РФ - штраф в размере от 500 до 800 рублей;

ч.2 ст.12.37 КоАП РФ - штраф в размере 800 рублей;

ст. 12.6 КоАП РФ – штраф 1000 рублей;

За управление транспортом в нетрезвом состоянии влечет наложение административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления всеми транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Отдел ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает 4 простых правила о том, как избежать ДТП с мотоциклом, чтобы сберечь свою технику, а также технику и жизнь байкера:

1. Необходимо включать поворотники;

2. Избегать резких маневров;

3. Дважды смотреть в зеркала при перестроении, и смотреть, не едет ли сзади мотоциклист;

4. Открывать дверь после остановки.

Будьте осторожны, находясь за управлением мототранспортного средства, используйте специализированные средства защиты, не превышайте скоростной режим и задумайтесь о возможных последствиях!