Штормовое предупреждение от озерских спасателей

Вниманию жителей округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: Днем 22 мая 2018 на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, отдельные порывы 17-22 м/с (7-9 баллов по шкале Бофорта, что соответствует крепкому ветру-шторму). Температура воздуха плюс 20-25°С, на севере до плюс 16°С.

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