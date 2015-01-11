Десять пассажиров самолета Анталья — Челябинск решили не лететь после аварийной посадки

На борт резервного самолета в Волгограде поднялись 215 пассажиров из 226. Один человек госпитализирован.

После экстренной посадки самолета 11 пассажиров рейса Анталья — Челябинск обратились за медицинской помощью — один человек остается в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, самолет турецкой авиакомпании запросил помощи вечером в воскресенье, 20 мая. На высоте 10 тыс. метров в салоне сработала автоматика, перед лицами пассажиров выпали кислородные маски. Из-за подозрения на разгерметизацию корпуса командир принял решение о резком снижении судна.

Как сообщают пассажиры, за пять минут самолет снизился до уровня около 500−600 метров. У некоторых детей пошла кровь носом, у кого-то подскочило давление.

В 22.50 по местному времени самолет с 226 пассажирами на борту приземлился, для пассажиров в аэропорту был организован пункт питания. Пассажиры с детьми были размещены в гостинице, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Впрочем, мест в гостинице хватило не всем — большинство разместили в зале ожидания: люди — в том числе дети, беременные женщины и пожилые — спали на чем придется.

«Условия в аэропорту, конечно, не для ЧМ-2018. Людям было просто негде присесть. Я посчитал: всего 72 места! А у многих были дети на руках. Спать пришлось кому как. Кто-то надул плавательные матрасы, кто-то сидя на скамейках, кто-то на чемоданах», — сообщает один из участников событий.

Около девяти часов утра в Волгоград прибыл резервный борти, чтобы забрать челябинцев домой — вновь лететь оказались готовы 215 человек, еще десять решили добираться другими видами транспорта, один, напомним, остается в больнице.

Добавим, по факту аварийной посадки в Волгограде самолета рейса 877 Анталья — Челябинск компании Onur Air проводит проверку транспортная прокуратура. Воздушное судно останется в аэропорту до окончания проверки и установления точных причин происшествия.

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