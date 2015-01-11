В ДОЛ «Орленок» и «Отважных» требуются медицинские работники на летний период.

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» (адрес: Северный берег озера Акакуль, 24):

- смена третья - с 27.07.2018 по 19.08.2018.

Детский оздоровительный лагерь «Отважных» (адрес: г.Озерск Челябинской области, Иртяшская, 100):

- смена вторая - с 02.07.2018 по 25.07.2018;

- смена третья - с 27.07.2018 по 19.08.2018.

Требуются:

- врач-педиатр: высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Педиатрия" или профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии послевузовского профессионального образования по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)"; сертификат специалиста по специальности "Педиатрия" и стаж практической работы в должности педиатра не менее 1-го года;

- медицинская сестра: среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.

Заработная плата от 20 тысяч рублей.

Контакты:

- Антонова Ирина Николаевна, директор МБУ ДО «ДТДиМ» (балансодержатель ДОЛ), тел. 8(35130)28504 или 8(951)7971364;

- Юдина Ольга Андреевна, секретарь МБУ ДО «ДТДиМ», тел. 8(35130)29500.