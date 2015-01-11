25 мая россияне отметят День поиска пропавших детей

25 мая россияне в седьмой раз отметят День поиска пропавших детей, который вот уже почти 40 лет отмечается в Европе и США.

Целью мероприятий Международного дня пропавших детей является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

В этот день в 22:00 во всех окнах зажигают свечи, чтобы осветить Путь всем потерявшимся и пока не найденным малышам. Символом Дня является незабудка - цветок надежды, знак того, что мы все будем всегда помнить тех детей, которые не смогли вернуться домой.

По уже сложившийся традиции в этот день повязывают голубую ленточку, раздаются брошюры, информационные памятки о том, как ребёнку вести себя с незнакомцами и что делать, если потерялся на улице.

25 мая каждый сможет сказать вместе с волонтерами: «Мне не все равно» - и привлечь к проблеме пропавших детей внимание своих земляков. Отправляясь в этот день по делам, достаточно будет повязать на одежду или автомобиль синюю ленточку – в цвет незабудки. А вечером на окнах в десятках домов зажгутся свечи – волна огоньков прокатится от Камчатки до Калининграда, символически освещая всем пока не найденным малышам путь домой.

Отряд Легион-Спас (Север) готовит в Озёрске разнообразные мероприятия - выставки, конкурсы детского рисунка, флеш-мобы. Ждем всех, кто готов помочь с организацией или просто прийти, 25 мая в ТРЦ "Фестиваль" (3 этаж, зона фудкорта) с 17 до 19 ч.