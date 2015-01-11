В 2018 году ЕГЭ будут сдавать 730 тыс. россиян

Единые госэкзамены в 2018 году будут сдавать 730 тыс. учеников – первые ЕГЭ по географии и информатике состоятся 28 мая.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ в 2018 году заявил, что экзамены пройдут в 5,5 тыс. пунктах проведения экзаменов по всей России и за рубежом. Он добавил, что меры безопасности в ходе ЕГЭ полностью исключают утечки информации, а любые предложения купить якобы подлинные контрольно-измерительные материалы (КИМ) исходят от мошенников.

Также он не рекомендовал будущим участникам экзаменов пытаться принести на экзамен шпаргалки, мобильный телефон, микронаушники, умные часы и другие гаджеты. Даже если выпускник ими не воспользуется, он будет удален с ЕГЭ, а его результат аннулирован. При этом личный досмотр участников экзамена исключается. Школьников проверяют с помощью металлоискателя на входе в пункт приема проведения экзамена. В ходе такой проверки можно также выявить электронные устройства, сообщает interfax.ru.

Примечательно, что около 40% россиян считают, что после введения ЕГЭ поступить в вузы стало сложнее. При этом около двух третей полагают, что уровень коррупции с введением такой формы экзамена возрос или не изменился, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

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