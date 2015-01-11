Чемпионат завершился, но Озерск готов встретить новые спортивные баталии

На минувшей неделе десять сильнейших волейбольных мужских команд приехали в Озерск, чтобы завершить спортивный сезон и определить лидера чемпионата области. На память о финальных встречах спортсмены увезли не только награды, но и хорошее впечатление об уровне организации соревнований и о гостеприимстве озерчан.

Следует напомнить, что в этом году Озерский городской округ впервые за одиннадцать лет стал площадкой для проведения финального этапа чемпионата Челябинской области по волейболу среди мужских команд. Озерская команда впервые за последние несколько лет вышла в финал чемпионата, и округ предложил провести заключительные игры именно в Озерске, чтобы поклонники этого вида спорта и молодёжь смогли увидеть игру сильнейших атлетов.

С 17 по 20 мая в Озерске собрались десять сильнейших мужских команд области: Еткульский район, Локомотивный район, Красноармейский район, команды Миасса, Копейска, Сатки, Усть-Катава, Озерска, команда СДЮШОР №12 г. Челябинска. Они были разбиты на две группы по пять команд, которые провели предварительные матчи в игровых залах СК «Дельфин» и в КСК «Лидер». В состав судейского корпуса вошли судьи из Озерска и Челябинска Всероссийской категории. Призёры и победители Чемпионата: 1 место – Копейск, 2 место – Челябинск, 3 место – Усть - Катав получили денежные призы. В соответствии с единой Всероссийской классификацией всем игрокам команды-победителя было присвоено звание «Кандидата в мастера спорта».

Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Сергей Степанов отметил, что, начиная с встречи гостей Озерска при въезде в город, и далее на протяжении четырёх дней всё было организовано очень достойно, это оценили участники чемпионата:

– Отзывы были положительные, как по соблюдению и своевременному оформлению всех требований пропускного режима, так и по предоставлению спортивных площадок. Даже сильнейшие команды, у которых есть опыт участия в соревнованиях самого высоко уровня из Челябинска и Усть-Катава, остались довольны, в частности, покрытием игровых площадок и освещением наших залов.

– Я надеюсь, что Чемпионат области по волейболу, который в этом году проходил в Озерске, был организован на достойном уровне, и все гости остались довольны, как нашими спортивными площадками, так и условиями проживания. Именно такие мероприятия подтверждают то, что растут мастерство озерских спортсменов и уровень проведения подобных мероприятий, – прокомментировал итоги чемпионата глава округа Евгений Щербаков.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35944/