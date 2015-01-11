Многодетные семьи получат участки в Сосновском районе

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области приступило к выдаче земли под строительство индивидуальных жилых домов в поселке Северный Сосновского района.
Чтобы обеспечить все стоящие в очереди многодетные семьи, регион получил 72 гектара федеральных земель. Это 764 участка в Сосновском районе. Из облбюджета выделено 136 млн рублей на подведение электричества. Работы завершены, участки начинают передавать новым владельцам, уже оформлено в собственность 20 участков. В 2018 году планируется подведение водоснабжения и водоотведения.
Предоставление участков семьям будет происходить в два этапа – в мае и июле. На сегодняшний день 351 семья уже получила уведомление от Минимущества. Если после осмотра участок устраивает будущих владельцев, в министерство подается заявление о передаче земли в собственность.
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Ключевые теги: многодетные семьи, Челябинская область, земля, строительство.
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