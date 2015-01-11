В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

В первый летний месяц температура воздуха ожидается выше нормы на один градус. Таков предварительный прогноз Гидрометцентра России.

Он касается северо-запада и севера европейской части страны - Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской областей, территории от севера Поволжья до Нижнего Новгорода, Пермского края. На остальной территории европейской части погода в пределах климатической нормы.

Погода теплее обычного будет в Ямало-Ненецком округе и на большей части Якутии.

Прохладная для июня погода ожидается в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакассии и Тыве.

На большей части территории России количество выпавших осадков не будет превышать норму. Больше осадков в связи с выходом южных циклонов может быть на юго-западе и юго-востоке Центрального федерального округа - в Смоленской, Брянской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбовской областях.

А мало осадков - в Республике Алтай и Алтайском крае, на Камчатке, юге Сахалина и почти во всем Приморье. На азиатской территории много осадков в Якутии, на севере Хабаровского края.

https://rg.ru/2018/05/21/v-gidrometcentre-rasskazali-o-pogode-v-iiune.html