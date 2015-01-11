В Озерске пройдет акция, приуроченная к Международному дню пропавших детей. Мероприятие проводится под эгидой Общественного совета при Управлении МВД по ЗАТО г. Озерск на фудкорте ТРК "Фестиваль" 25 мая в 17:00

Каждый год в нашей стране пропадает около 15 тысяч детей. Как не потерять ребенка, как начать поиски, куда обращаться, чему научить ребенка, знают, увы, немногие. На эти и многие вопросы вы можете найти ответы у волонтеров по поиску пропавших детей в городе Озерске.

Как известно, чужих детей не бывает и где-то маленький испуганный человек ждет вашей помощи.

В ходе мероприятия волонтеры расскажут детям и родителям как не потеряться в городе, как не стать жертвой похищения, раздадут памятки для детей. Также в программе конкурс детского рисунка с призами.

Спонсорами выступают : Интернет-провайдер "УКС", Транспортная компания "Лидер Авто", Студия воздушных шаров "Рыжий Кот" при поддержке газеты "Озерский Вестник" и сайта "Озерск.ру"