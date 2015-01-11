Малоимущим южноуральцам возместят часть трат за съём жилья

Малоимущим южноуральцам, которые снимают жильё, будут платить компенсацию — проект закона во втором чтении рассмотрели на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ областного парламента.

Компенсация будет достигать 70% оплаты за съём жилья. Права на компенсацию получат многодетные, неполные семьи, а также те, у кого в опеке дети.

«Этот закон призван поддержать семьи, которые не могут купить жильё или оформить ипотеку», — пояснил председатель комитета Олег Голиков.

Если проект закона поддержит Законодательное Собрание Челябинской области, он вступит в силу с 15 июля 2018 года.

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