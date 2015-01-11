Южноуральцы задолжали энергетикам 4,7 млрд

В первом квартале 2018 года жители и организации Челябинской области задолжали энергетикам 4,7 млрд рублей — долг бытовых потребителей составил 1,4 млрд.

Уральский федеральный округ занял третье место в рейтинге собираемости платежей с потребителей. Намечается тенденция увеличения задолженности отдельных категорий потребителей. Недополученные ежегодно проценты складываются в миллиардные долги перед поставщиками. Если в среднем по стране доля населения в структуре задолженности составляет 19%, то в Челябинской области этот показатель равен 29%. В этой группе потребления процент оплаты хуже только на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. По итогам первого квартала, долг бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» составил 1,4 миллиарда рублей.

«Отодвигая оплату потребленной электроэнергии “до лучших времен”, население, предприятия и организации области ставят под угрозу энергобезопасность всего региона», — заявил заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Алексей Порошин.

Энергетики призывают потребителей добросовестно выполнять условия договора с поставщиком электроэнергии.

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