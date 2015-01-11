Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: во второй половине дня и вечером 24 мая, ночью и днем 25 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с, крупный град, очень сильные дожди.
Ключевые теги: ПСС, срочная информация, ухудшение погодных условий, ОГО.
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