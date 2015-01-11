Куда несешься ты, «Рабочая лошадка», дай ответ!

Есть такой театральный фестиваль в Татарстане, в городе Набережные Челны. В нем принимают участие самые кассовые спектакли театров кукол. Желающих принять в нем участие видимо-невидимо!

Еще бы, свои рабочие лошадки есть в Тольятти и Махачкале, Буинске и Озерске, Туле и Сургуте, Актобе и Чебоксарах. Всего в программе VI Международного фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка» принимали участие 22 театра России и прилегающих стран. Пять дней участники и жюри смотрели по пять спектаклей в день! И были обсуждения, актерские клубы, открытия, бесчисленные новые знакомства и встречи старых друзей. Фестиваль этот прекрасен своей жизненной хваткой, близостью к народу и… огромным полем для размышлений о жизни нашей театральной.

Что любят зрители?

А любят они сказки. Их спектр бесконечно широк. На первом месте, конечно, самые известные названия: «Кот в сапогах», «Котенок по имени Гав», «Серая Шейка», «Машенька и Медведь», «Три поросенка». Смотрели мы и классику театра кукол, и спектакли по современным пьесам. Играли народные сказки Казахстана и Дагестана, и множество любимых русских сказок, из которых настоящим хитом стала «Курочка Ряба»! Кроме озерского спектакля приезжали одноименные постановки из Тольятти и Магнитогорска, да еще несколько спектаклей так или иначе поднимали тему яиц и появления из них порой весьма странных персонажей. Это стало настоящей хохмой шестой «Рабочей лошадки», темой бесчисленных шуток на актерских клубах.

Куда держат путь «рабочие лошадки»?

Очень интересный и, можно сказать, главный вопрос фестиваля. Вольно или невольно, но именно он неизменно оказывался в центре каждого обсуждения жюри. Искусство в лице театральных критиков сурово держит рубежи, правя компас в нужном направлении, сурово наказывая за малейшее отклонение с прямого пути искусства на кривые тропинки ширпотреба. Приговор Виктора Шраймана и Дины Давлетшиной, Нияза Игламова и Анны Константиновны порой был суров и категоричен. Жестко хлестали режиссеров и артистов такие слова, как «чудовищно», «антихудожественно», «за гранью». Иногда их оценки звучали совсем уж безнадежно: «вам совсем не нужно заниматься режиссурой», «это нужно снять с репертуара немедленно» и т.д.

Конечно, столь суровый приговор звучал в адрес далеко не всех спектаклей. Все же в большинстве своем обсуждения носили доброжелательный характер, а члены жюри даже в самых резких своих оценках явно руководствовались горячим желанием помочь, подсказать, вернуть на путь истинный. Были на фестивале и счастливые попадания. В такие моменты Виктор Львович Шрайман вдохновенно восклицал: «Вот он – образец! Вот таким должен быть настоящий кассовый спектакль!».

Озерская «Курочка Ряба» на жюри и первоклашек. Кто страшнее?

Озерский театр кукол «Золотой петушок» на этом фестивале знают и любят уже давно. Пропустили мы только самую первую из «Рабочих лошадок», на остальных были неизменно. Привозили «Новую Рэпку», «Сказку про хитрую лисичку», «Ночную сказку», «Сказку про Сестрицу Аленушку и братца Иванушку». Одна из лестных наград прошлых лет – лучшая мужская роль у Романа Соловьева.

В приветствии хозяев перед началом спектакля «Курочка Ряба» (есть такая традиция на этом фестивале) звучали такие слова: «озерцы чутким известны подходом, отношением трепетным к сказкам народным». Приятно было слышать, но играть «Курочку Рябу» даже после такого приветствия было страшновато. Особенно после уже состоявшихся двух разборов одноименных спектаклей, получивших суровую отповедь жюри: «Руки прочь от этого материала!». Каково?

Озерская «Курочка Ряба» получила на этом фестивале свою порцию критики и похвал. За тем и ехали! Счастливо избежав совсем уж резких выражений, типа вышеозначенных, озерская делегация услышала много дельных замечаний. Среди

комплиментов прозвучало признание несомненного актерского таланта Светланы Трофимовой-Ерохиной, хорошего вкуса в сценографии и режиссуре спектакля. Множество лестных слов услышали потом и от коллег-кукольников.

После фестивального показа на жюри и участников еще раз играли свой спектакль уже на детскую аудиторию. Здесь Светлану ждало еще одно испытание, ведь лялечную нашу «Курочку Рябу» пришлось играть на… первоклассников! Не знаю как актрисе, а мне поначалу было страшновато за спектакль. Ну, какая им, семилетним, «Курочка Ряба»? Но все прошло хорошо. Дети, поначалу явно не ожидавшие ничего для себя интересного, все же увлеклись ловко расставленными в спектакле театральными трюками. Откликались на современную музыку озерского рок-гитариста Олега Аленского и явно не смогли устоять перед актерским обаянием Светланы Трофимовой-Ерохиной.

Вернулись в Озерск. Отдыхать после бурной жизни на фестивале некогда. Остаток мая забит выездами в окрестные города, через неделю закрытие театрального сезона, весь июнь играем на лагеря и репетируем новый масштабный спектакль – «Сказка о царе Салтане»! Но полученный на фестивале заряд помогает в работе. Тем и прекрасна «Рабочая лошадка», что служит не только зеркалом театральной жизни страны, но и дает мощный импульс для роста. Не случайно в последние годы программу этого фестиваля дополнили всевозможные конференции, тренинги, форумы. Все это совершенно логично выросло из самой сущности фестиваля. И на этом огромное спасибо организаторам «Рабочей лошадки» - набережночелнинскому театру кукол и его директору, замечательной Зухре Фаатовне Митрофановой!