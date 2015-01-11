Внимание – на дороге дети!

В 2018 году в Челябинской области возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 4 ребенка погибли и 144 получили ранения.

Осталось несколько дней до окончания учебного года. Во время летних каникул большую часть времени дети проводят на улице. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск напоминает, что дети-пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения.

Главные правила должны усвоить в первую очередь сами родители. Взрослым необходимо запомнить, что ни одно правило дорожного движения для ребенка не будет иметь никакого смысла, если вы сами не будете их придерживаться или начнете нарушать. Лишь показывая правильный пример, вы сможете обеспечить безопасность дорожного движения для детей.

Расскажите детям про ситуации обманчивой безопасности. Так, стоящая машина может закрывать собою другой автомобиль, который двигается с высокой скоростью. Вторая ловушка – арки в домах. Дети их просто не замечают. Объясните ребенку, что нужно остановиться, прислушаться и оглядеться.

Посвятите детям отдельную прогулку, посвященную правилам перехода через дорогу. Проверьте правильно ли ваш ребенок помнит Правила дорожного движения, умеет ли использовать эти знания в реальной ситуации.

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность.

Очень важно задуматься и о безопасности в сумеречное и темное время суток. Старайтесь использовать светлую или яркую одежду для детей и лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека.

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно!