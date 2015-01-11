Ураганный ветер и грозы ожидаются 25 мая в Челябинской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, завтра в регионе ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра при грозах до скорости 25 метров в секунду, крупный град, сильные дожди. В общем, будет не скучно. Особенно тем, кто окажется на природе в палатках.

А в городе надо будет в непогоду традиционно держаться подальше от рекламных конструкций и слишком высоких деревьев, посматривать, не сорвало ли ветром кровлю. И вообще в такую пору лучше сидеть дома и никуда не выходить. Поскольку понятно, что будут и обрывы линий электропередач, и вероятность ДТП в условиях сильного ветра вырастает.+

Напоминаем телефон спасательной службы: 101.

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